Canicattì e Favara in zona rossa

Due nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Canicatti’ e Favara, in provincia di Agrigento. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, appena firmata. Il provvedimento, adottato su richiesta delle amministrazioni comunali e a seguito della relazione dell’Azienda sanitaria provinciale, si e’ reso necessario a seguito dell’aumento considerevole del numero di positivi al Covid. Le restrizioni entreranno in vigore giovedi’ 15 aprile e cesseranno mercoledi’ 28. Disposta, inoltre, sempre su richiesta dei rispettivi sindaci, la proroga della “zona rossa” – fino al 22 aprile – per due Comuni del Siracusano: Rosolini e Solarino.

