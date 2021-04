Controlli anticovid, 10 multe e panificio chiuso

Nel weekend appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento coordinati dal capitano Marco La Rovere hanno continuato i controlli anti covid in giro per la città.

Sono state elevate 10 sanzioni amministrative, di queste cinque soggetti sono stati multati poichè andavano in giro senza mascherina; altre quattro persone sono state sorprese all’interno di un bar-panificio lungo il Viale Cannatelo e di conseguenza è scattata anche la chiusura dell’attività per 5 giorni e la sanzione per il titolare.