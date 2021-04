Favara, furto e droga: arrestato 41enne su mandato europeo

I carabinieri di Favara, guidati dal Tenente Fabio Armetta e coordinati dal Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, hanno arrestato un 41enne del luogo gravato di un mandato di arresto europeoemesso dal Tribunale tedesco poichè responsabile di furto aggravato in concorso, produzione e vendita di sostanze stupefacente.

Il Favarese, aveva commesso il reato nel 2017 in Germania, aveva già scontato parte della pena, ma non era terminata. I militari dell’arma hanno tratto in arresto il 41enne mentre era in giro per il paese e l’hanno tradotto in carcere.