Furto all’Iacp di Agrigento, indaga la Polizia

Durante il weekend appena trascorso, una banda di ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti all’interno dell’Iacp (Istituto autonomo case popolari) di via Bramante ad Agrigento e, hanno portato via quattro Pc, un monitor tv, un termo scanner e hanno danneggiato alcune porte degli uffici.

Sul posto le volanti della questura di Agrigento e la polizia scientifica che hanno avviato le indagini per risalire a chi ha messo a segno il furto.

