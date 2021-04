“Il Ponte sullo Stretto vale 100mila occupati”, così Bartolozzi (FI)

Giusi Bartolozzi, deputata di Forza Italia, ha commentato le dichiarazioni del ministro Enrico Giovanni che ha escluso l’inserimento del Ponte sullo Stretto di Messina nel PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Bartolozzi ha affermato che l’opera «è una indubbia priorità nazionale ed Europea per il completamento del corridoio scandinavo-mediterraneo. WEBUILD si è dichiarata pronta a partire subito ed a completare i lavori in tempi compatibili con quelli imposti da Recovery Plan. Entro sei mesi la società inizierebbe i lavori, assumendo 30.000 persone ed oltre 70.000 nell’indotto. Questo è ciò che occorre sapere».

«La commissione ministeriale è in grave e ingiustificato ritardo – ha aggiunto la deputata siciliana – Non è più tempo di rimpalli, il Governo proceda senza esitazione inserendo l’opera nel PNRR. Pagare anche un miliardo di penale sarebbe il danno oltre la beffa».

