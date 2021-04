In 19 multati perché giocano a biliardo, irruzione della Polizia

Sorpresi a giocare a biliardo e a consumare bevande nonostante i divieti imposti dalla norma anti Covid. La polizia ha multato 19 persone e ha chiuso il locale per 5 giorni. La vicenda a Messina. Sono 19 le persone che i poliziotti delle Volanti hanno sanzionato per aver violato la normativa per il contenimento della pandemia. Si trovavano tutte presso il circolo ricreativo a villaggio Aldisio e sottoposto a controllo nel pomeriggio del 7 aprile scorso dai poliziotti impegnati nei servizi anti-Covid.

Il circolo chiuso per 5 giorni

Le persone sanzionate erano distribuite nella sala biliardo del circolo e in quella destinata al consumo di bibite e bevande. Dopo l’identificazione degli avventori, i poliziotti hanno proceduto alla chiusura del circolo ricreativo per giorni 5 al fine d’impedire la reiterazione dell’illecito.

