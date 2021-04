Ritardo nelle notifiche di fine isolamento a Canicattì, il sindaco sollecita l’Asp

I cittadini di Canicattì lamentano la lentezza delle notifiche e l’impossibilità di ricevere riscontri telefonici da parte dell’ASP alle loro comprensibili richieste di ufficiale nota di fine isolamento. Per tale ragione il sindaco Ettore Di Ventura sollecita l’Asp di Agrigento ad inviare queste note che tardano ad arrivare.

“Considerato che, dichiara il sindaco Ettore Di Ventura, diverse persone già guarite attendono la liberatoria per riprendere le proprie attività lavorative fonte di sostentamento per le proprie famiglie già provate da questa emergenza covid e dalle relative restrizioni imposte; in questo clima surriscaldato si rischia di minare ulteriormente la già compromessa serenità della nostra Comunità, ho chiesto all’Asp di Agrigento di inviare con solerzia le notifiche di fine isolamento al fine di consentire una tempestiva notifica delle stesse e consentire ai soggetti interessati di ritornare alla normalità ovvero indicare una concreta ed affidabile soluzione da suggerire ai cittadini che desiderano avere notizie circa il loro fine isolamento, senza delegare tale pratica ad Istituzioni che non hanno competenze in merito se non per l’iter conclusivo consistente della notifica da parte dei Vigili Urbani. Consapevoli delle difficoltà che tutti gli Enti preposti stiamo vivendo si auspica una accelerazione nella corrispondenza al fine di evitare possibili tensioni sociali.”