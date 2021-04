Siculiana, installate le isole ecologiche per smaltire l’olio da cucina

A Siculiana sono state installate le isole ecologiche per il corretto smaltimento dell’olio della frittura.

“Un altro passo avanti nella direzione di un paese sempre più rispettoso dell’ambiente, ha dichiarato il Sindaco Peppe Zambito che ieri insieme alla giunta e al responsabile dell’azienda hanno controllo il corretto funzionamento delle isole ecologiche. E’importante smaltire bene l’olio da cucina per evitare che sia gettato negli scarichi di casa o dei ristoranti, e non porti problemi molto gravi per le tubature e all’ambiente. Attraverso le fognature il nostro olio di casa forma una patina sulla superficie, con conseguenze disastrose per i pesci e gli altri animali, oltre ad intasare le reti idriche”

L’olio esausto una volta raccolto in una bottiglia di plastica o di vetro lo si può smaltire presso le isole ecologiche installate in Via Europa, Via Berlinguer, Via Piazza Pio La Torre, Via Della Libertà, centro Comunale di Raccolta.