Cucciolo di cane lanciato dal finestrino di un’auto in corsa

Orribile gesto a Menfi dove un cucciolo di cane, nato appena una settimana fa, è stato lanciato dal finestrino di un’auto in corsa in una strada di campagna. A trovarlo è stato un passante che ha immediatamente contattato l’Oasi Ohana, un rifugio per cani abbandonati a Santa Margherita Belice.

Il cucciolo è stato subito sottoposto a cure mediche in seguito a diverse escoriazioni compatibili con la dinamica del lancio. Adesso è in fase di miglioramento e sembrerebbe non aver riportato fratture.