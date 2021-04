Ex ospedale di Agrigento, demolite pensiline: verso riapertura via Atenea

Sono terminati ieri sera i lavori di demolizione di sei pensiline presenti nel prospetto dell’Ex Ospedale di Via Atenea nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’intera struttura. La via Atenea per questo motivo è chiusa al traffico veicolare dall’11 aprile. Si va, dunque, verso la riapertura dell’importante arteria stradale non appena saranno eliminati tutti i pericoli e sistemata la carreggiata.

L’ex ospedale di Agrigento, nel cuore della via Atenea, ospiterà la nuova sede dell’università. E’ di sei milioni di euro l’importo complessivo dei lavori. Un progetto che prevede la creazione di aule e spazi per la didattica. Al primo piano sarà realizzata una nuova distribuzione spaziale per rispondere al nuovo programma funzionale. Il corpo longitudinale sarà caratterizzato da un impianto a pettine: una galleria posta a nord distribuisce una successione di ambienti che si affacciano a sud, sul prospetto principale.Secondo il progetto al primo piano verranno realizzate tre aule – di circa 70mq ciascuna, due uffici ed i relativi servizi igienici; al secondo piano un’aula magna, di circa mq 140, due uffici, una sala riunioni ed i servizi igienici.

Queste le opere previste: la demolizione dell’attuale copertura; la realizzazione di nuovi solai in ferro e laterizi; il consolidamento dei solai e delle murature esistenti; la realizzazione di murature trasversali ai piani primo e secondo; la realizzazione di collegamenti verticali costituiti da scale in calcestruzzo armato e da un ascensore posto all’esterno del cortile superiore realizzato con struttura metallica; la realizzazione di una passerella aerea di collegamento tra il vicolo Ospedale e il primo piano della fabbrica; la realizzazione all’interno del cortile inferiore di un ascensore urbano con struttura.