Favara, prete positivo al Covid: messaggio whatsapp ai fedeli

Il parroco della chiesa Itria di Favara Don Calogero Lo Bello è risultato positivo al Covid-19.

“Dopo essere stato sottoposto a tampone molecolare, sono risultato positivo e pertanto sono in quarantena. Sto bene grazie a Dio!”, cosi lo stesso Don Calogero che, non appena ricevuto l’esito del tampone, con buon senso e amore verso la comunità ha deciso di inviare un messaggio Whatapp ai fedeli. Sono sereno, continua nel messaggio il parroco, ma allo stesso tempo sono consapevole che, nonostante l’attenzione e il rispetto di tutte le norme e i protocolli in tutte le celebrazioni, questa volta è toccata a me! D’altronde, come me, tante figure professionali (insegnati, medici e para medici e commercianti ) hanno contratto il virus, non è colpa di nessuno né tantomeno mancanza di prudenza. Credo e auspico che questo non generi e fomenti il panico, dichiara Don Calogero. Questo periodo storico ci porta ad affrontare anche queste prove. Ci tengo ad avvisarvi personalmente affinché coloro che lo ritenessero opportuno possano attivare i regolari protocolli.”

Durante questo anno il parroco è stato sempre vicino alla comunità, non solo con le preghiere ma aiutando con piccoli gesti chi ne ha avuto bisogno, e dunque dopo aver saputo del contatto diretto con un’altra persona, ha attivato i protocolli sanitari sottoponendosi a tampone, e informando la Curia arcivescovile che ha provveduto a sanificare i locali.