Integrazione, richiedenti asilo installeranno nuovi giochi per bambini ad Agrigento

Due nuove aree giochi saranno installate da richiedenti asilo nel cuore di Agrigento. Lo ha deliberato la giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Miccichè in accoglimento della proposta depositata lo scorso 7 aprile. I due nuovi spazi destinati ai bambini dai due ai dieci anni sorgeranno a piazza Cavour e alla Villa Bonfiglio.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra il Comune di Agrigento e l’Associazione Culturale Acuarintocon lo scopo non soltanto di fornire alla città una nuova area giochi ma anche quello di perseguire finalità di integrazione dei richiedenti asilo e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della legislazione vigente che dello status giuridico, della situazione politica nei Paesi di provenienza e delle persecuzioni in atto per motivi di razza e religione.

In particolare, a piazza Cavour sorgeranno due aree, delle dimensioni di ml. 5,00 x 5,00 = mq 25,00, costituite da pavimentazione anti-trauma, efficace strumento per la prevenzione degli incidenti,in quanto riduce sensibilmente l’impatto con il suolo ed annulla il rischio di scivolamento, e l’installazione di sei giochi a molla. A Villa Bonfigilio, invece, verranno montati ulteriore tre giochini destinati ai bambini. Il tutto con l’aiuto e la cooperazione di dieci richiedenti asilo con lo scopo di attuare percorsi di integrazione, attraverso la realizzazione di iniziative volte a migliorare l’immagine della città.