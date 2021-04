Racalmuto, prende a sprangate l’ex moglie per strada: arrestato 43enne

Colpisce violentemente a sprangate in mezzo alla strada l’ex moglie e il fratello di quest’ultima in mezzo alla strada davanti gli occhi increduli dei passanti. E’ successo a Racalmuto dove i carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno fermat un 43enne del luogo.

Il brutale episodio è avvenuto sabato scorso nel pieno centro di Racalmuto in seguito all’ennesima lite. L’uomo, che non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione, ha tirato fuori un piede di porco che custodiva in auto scagliandosi contro la donna ed il fratello che aveva tentato di difenderla.

La vittima è stata ricoverata all’ospedale di Palermo dove le è stato riscontrato un trauma cranico, ferite sparse e anche i segni di un morso al volto ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Ieri mattina si è svolta l’udienza di convalida del provvedimento con il gip del Tribunale di Agrigento che ha disposto nei confronti del 43enne il divieto di avvicinamento alla persona offesa.