Scontro frontale nel Ragusano, muore un uomo, la moglie è gravissima

Tragedia nel Ragusano con la morte di uomo ed il ferimento della moglie, che è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla strada tra Acate a Chiaramonte Gulfi, nel tratto compreso tra Roccazzo e Chiaramonte.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, ci sarebbe stato uno scontro frontale tra una Ford Kuga e una Fiat Panda, su cui viaggiava la coppia: l’uomo che era al volante della Panda è spirato poco dopo l’impatto mentre la consorte è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed è stata trasportata all’ospedale di Vittoria ma si sta decidendo se trasferirla al Trauma Center del Cannizzaro di Catania.

L’inchiesta

La Procura di Ragusa, informata dell’incidente, ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed i mezzi, coinvolti nello scontro, sono stati posti sotto sequestro.

