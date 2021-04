1.350 operatori per implementare campagna vaccini

Altri 1.350 operatori arriveranno in Sicilia per implementare la campagna vaccinale anti-Covid. “Ringrazio il commissario Figliuolo che, da uomo del fare, resosi conto personalmente delle capacità logistiche che abbiamo messo in campo – ha commentato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – ha dato seguito alle nostre segnalazioni in pochi giorni. E proprio il fattore tempo a fare la differenza in questa partita difficile, in cui nessuno si sta risparmiando.

Anche ieri, giovedì, abbiamo effettuato circa 20mila iniezioni e con questa nuova dotazione di personale potremo davvero imprimere un’accelerazione significativa”. I nuovi professionisti saranno impiegati in tutti gli hub e nei centri vaccinali già esistenti nell’Isola, ma anche in quelli (una ventina) che apriranno entro aprile e che Musumeci ha affidato alla Protezione civile regionale.

A Palermo, Catania e Messina arriveranno rispettivamente 362, 333 e 172 unità; saranno 158 i nuovi vaccinatori destinati all’area di Siracusa; 101 a Trapani; 76 a Caltanissetta; 54 ad Agrigento; 49 per i centri vaccinali di Enna e 45 per quelli della provincia di Ragusa.