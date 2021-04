CCIAA di Agrigento al via la IV edizione del Premio “Storie di Alternanza”

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 il sistema Camerale ha dato avvio alla IV edizione del premio “Storie di Alternanza”, iniziativa realizzata nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa MIUR-UNIONCAMERE del 12 dicembre 2016, a cui la Camera di Agrigento ha aderito per il quarto anno consecutivo.

“Attraverso tale iniziativa . sottolinea il presidente della camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – si è data evidenza alle esperienze di qualità di alternanza realizzate mediante una efficace collaborazione tra scuole, studenti e imprese ospitanti. Nonostante l’inedito contesto imposto dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19, nel 2020, la III Edizione, in ambito provinciale, si è conclusa con cerimonia in modalità virtuale, il 23 novembre 2020 premiando l’Istituto “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa”.

Per questa IV edizione anno scolastico 2020/2021, la Camera di Commercio di Agrigento ha previsto un premio complessivo di € 2.000,00, diviso in premi di € 500,00 per ciascuna delle quattro categorie di seguito indicate:

 Percorsi di PCTO, primo classificato: € 500,00;

 Percorsi di alternanza/tirocinio curricolare o apprendistato di 1° livello presso Istituti tecnici

superiori (ITS), primo classificato: € 500,00;

 Percorsi di “alternanza rafforzata” e/o apprendistato di 1° livello presso Istituti Professionali

(IP), primo classificato: € 500,00;

 Percorsi di “alternanza rafforzata” e/o apprendistato di 1° livello presso Centri di formazione professionale che erogano percorsi di IeFP oppure percorsi di apprendistato di 1° livello finalizzato all’ottenimento della qualifica, del diploma professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), primo classificato: € 500,00.

Per partecipare, il Dirigente scolastico o suo delegato deve effettuare la registrazione al portale www.storiedialternanza.it e procedere all’inserimento dei progetti entro giorno 8 ottobre 2021. La domanda di iscrizione e la scheda di sintesi sono in web form.

Nella sezione “Alternanza Scuola Lavoro” del sito della Camera di Commercio di Agrigento www.ag.camcom.it è disponibile il Regolamento.



