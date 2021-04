Covid, divieto di consumare cibo in strada a Lampedusa

Il numero di positivi al Covid a Lampedusa resta più o meno costante. Risultano 55 positivi sull’isola, tra questi quattro pazienti Covid, nelle ultime 48 ore, sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale di Palermo.

“La situazione è seria, i benefici delle misure adottate si vedranno ma solo nei prossimi giorni, dichiara il Sindaco Totò Martello.C’è chi ancora non presta la necessaria attenzione alla situazione che stiamo vivendo. Per questo motivo ci troviamo costretti ad adottare restrizioni ulteriori: alimenti e bevande continuano a potere essere acquistati per asporto, ma è fatto divieto di consumarli in strada o in prossimità del luogo di acquisto. Niente “pic nic” improvvisati o cibo mangiato all’aperto. È inoltre interrotto il mercato settimanale”, conclude Martello.