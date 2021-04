Rifiuti a Porto Empedocle, Monaco: “dati differenziata in netta crescita”

In netto miglioramento la raccolta differenziata a Porto Empedocle.

“Dall’atto del mio insediamento dall’agosto 2019 a febbraio 2021 i numeri della differenziata sono saliti dal 37% al 60% circa, questo grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti”, a tirare un bilancio è l’assessore all’ecologia Alessandro Monaco. “L’obiettivo della nostra Amministrazione è quello di abbattere i costi delle nostre bollette e migliorare sempre di più il servizio.”

Sono state recuperate le somme riguardanti i proventi Conai della differenziata per il triennio 2017/2019 che si aggirano a oltre 100 mila euro, mentre per l’anno 2020 circa 140.000 per un totale di 240.000.

Al fine di contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti, grazie all’aiuto della Polizia municipale si è provveduto a sanzionare i trasgressori e i controlli continueranno per arginare il fenomeno.

“Abbiamo attivato il controllo dei conferimenti presso gli impianti di riferimento per avere una situazione aggiornata dei dati, prosegue l’assessore Monaco. Grazie alla pagina Facebook abbiamo aperto un dialogo interattivo e di comunicazione con i cittadini per avere una costante interlocuzione sulle criticità e risolvere dove possibili le problematiche e individuando le possibili soluzioni.

A breve, rende noto l’assessore Monaco, sarà aperto il CCR, un servizio aggiuntivo alla già esistente raccolta differenziata a sostegno e a vantaggio del cittadino.