Tornare a Volare, il nuovo singolo di Giuseppe Livia

È appena uscito su tutti gli store digitali Tornare a Volare, il nuovo brano di Giuseppe Livia.

Un brano scritto qualche anno fa che, oggi, si rivela in una disarmante attualità.

Il brano è stato prodotto e distribuito da Armando Cacciato per l’etichetta Circuiti Sonori.

Arrangiamenti curati dal maestro Aldo Giordano, il quale ha suonato anche il pianoforte e le tastiere. Inoltre Cristian Falzone alla batteria, Simona Malandrino alle chitarre, Peppe Sferrazza al basso.

Cantautore residente a Modica, Giuseppe Livia muove i primi passi nella musica leggera come paroliere collaborando con musicisti ed artisti di chiara fama nazionale ed internazionale.

Dal 1992 al 2013, numerose sono le partecipazioni artistiche, basti ricordare: – Le selezioni nel premio Luigi Tenco, La canzone del Secolo su Canale 5 sotto la direzione artistica di Pippo Baudo, Festival Mediterraneo, Made in Italy, Concorso Mia Martini, Artisti si nasce in onda su Rai notte ecc…

Nel 2002 inizia la realizzazione del suo nuovo Lavoro Musicale, con la stesura di nuovi testi, nuove musiche e arrangiamenti mirati alla realizzazione di nuovi dei brani, annoverando tra i collaboratori del Progetto, il M° Peppe Arezzo con la sua equipe di Musicisti.

Nel 2004, buona parte del Lavoro Musicale iniziato nel 2002, viene ascoltato dal M° Umberto Maggi, componente della Prima formazione dei Nomadi che ne giudica il lavoro, interessante, curando l’arrangiamento di “Quante Facce Sei”, un brano molto orecchiabile, ritenuto dagli addetti ai lavori come molto “Commerciale“ dal quale viene realizzato anche un videoclip.

In quell’anno, Umberto Maggi propone a Giuseppe Livia la partecipazione in diretta Sky a Sanremo, durante una trasmissione avente lo scopo di far conoscere nuovi Artisti, durante la Manifestazione sanremese, in diretta sul Palco del Village di Radio Italia Solo Musica Italiana ( adiacente al Teatro Ariston ), presentando il nuovo Singolo “Quante facce sei”, davanti a numerosi operatori del settore Televisivo/Radiofonico, riscuotendo risultati lusinghieri, come fatto notare anche dallo stesso Sig. Maggi e dall’ Ufficio Promozioni.

In quello stesso anno, conosce un esperto Professionista nel campo Musicale in sede di Promozioni e Produzioni Musicali, Pietro Giannetta, il quale diviene un Amico Sincero ed un importante consigliere, in merito, al lavoro di studio personale, all’avanzamento del progetto lavorativo ed anche nelle scelte delle giuste tempistiche.

Nell’estate del 2004 presenta al grande pubblico quattro brani fra cui Manuè( canzone che parla di un tema sociale, come la droga, in modo particolare).Nel 2005 inizia lo studio degli arrangiamenti del Brano “Senza Farsi Male” con la collaborazione del M° Umberto Maggi. Partecipa all’”Holophonical Village”, al Programma Rai, chiamato “Artisti si Nasce” e che va in onda su RAI NOTTE, col brano “Quante facce sei”, mandato in onda con relativa intervista.

Nei primi mesi del 2008 il M° Gianluca Abbate, chiama a far parte dell’entourage, il M° Marcello Giordano Pellegrino, lavorando ad un progetto d’insieme, sviluppando e adattandolo a sonorità rapportate alle nuove tecniche di Canto, nonché a timbriche sonoro-vocali, atte ad immergere l’ascoltatore in un mondo musicale sempre nuovo.

Nel 2009, inizia il lavoro importantissimo di completamento dei brani e relativo mixaggio, tra gli studi di Modica, Vittoria e Milano, ad opera del M° Abbate, M° Pace, M° Pellegrino, collaborati in itinere dai Musicisti Placido Salomone ( attuale chitarrista di A. Celentano ) e Vincenzo Fontes.

Dal 2010 al 2013 Giuseppe Livia, si dedica allo studio della timbrica e della melodia applicata alle emozioni delle parole, insieme al M° Abbate e al M° Pellegrino, continuando e completando il progetto Musicale.

L’inizio del 2014 viene segnato da un progetto artistico importante che diverrà poi produzione a cura della Skené management dal titolo “OMAGGIO alla MUSICA D’AUTORE”.

Nel 2014 inizia il lavoro di studio, traduzione e adattamento alla metrica, del famosissimo brano scritto ed interpretato dal grande Leonard Cohen : “Hallelujah” ; questo lavoro, porterà alla realizzazione della versione italiana del brano, arrangiata dal M° Gianluca Abbate.

Dal 2014 al 2016, in collaborazione con la Skenè management, Giuseppe Livia, partecipa a diversi importanti eventi, come la manifestazione dal titolo “Concerto per non dimenticare”, in occasione del Giorno della Memoria, tenutosi a Palazzo della Cultura a Modica.

Nel 2016 completa il brano “Dentro il cuore”, e lo fa conoscere al pubblico italiano, attraverso le frequenze, delle Radio del format radiofonico “Missione Radio” vetrina di selezione della musica emergente italiana di qualità, ideata dal cuore e dalla passione per la musica del grande e fraterno amico, Franco Affilastro.

Dal 2016 Giuseppe Livia torna a dedicarsi allo studio della timbrica e della melodia applicata alle emozioni delle parole, intraprendendo un nuovo ed ulteriore step di studio, insieme al M° Gabriella Artimagnella e al M° Francesca Bozzali.

Nel 2017 grazie all’amico fraterno Franco Affilastro, conosce il M° Armando Cacciato, direttore artistico della casa discografica “Circuiti Sonori” di Canicattì, con il quale inizia la collaborazione, per la realizzazione di un nuovo progetto musicale.

Alla stesura degli arrangiamenti del primo brano, con Il M° Armando Cacciato, collabora il M° Aldo Giordano di San Cataldo.

Il brano scelto per l’inizio del nuovo progetto musicale, reca come titolo: “Tornare a volare”, la cui pubblicazione, sarà a cura del M° Armando Cacciato, con l’ etichetta discografica “Circuiti Sonori”.

Dal 2017 al 2019, Giuseppe Livia partecipa a numerose trasmissioni in diverse emittenti radio, che quotidianamente trasmettono i suoi brani.