Campobello di Licata, Assistenza a famiglie indigenti e provvedimenti comunali

Interventi di assistenza per nuclei familiari con almeno tre figli minori, impegno spesa assistenza mensile per nucleo familiare pari a 145,14. Il comune determina, inoltre, la rimozione del piano di attuazione locale per programma delle risorse della quota servizi del ‘fondo di povertà’, nonché l’ Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per utenze comunali, adesione a convenzione di ‘energia elettrica’ stipulata tra Consip ed Enel.

Giovanni Blanda