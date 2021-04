Canicattì: Carmelo Vaccaro è il nuovo commissario straordinario del consorzio Tre Sorgenti

La Tre sorgenti ha un nuovo commissario straordinario per la gestione provvisoria. Si tratta del Dott. Carmelo Vaccaro al quale l’assessorato alle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Sicilia ha dato l’incarico di traghettare la Tre sorgenti dopo un momento particolarmente difficile per il consorzio . Ricordiamo che la Tre Sorgenti comprende i comuni di Canicattì, Licata, Racalmuto; Palma di Montechiaro, Grotte, Ravanusa e Campobello di Licata. Ricordiamo che il neo Commissario dovrà entro trenta giorni dal suo insediamento procedere alla verifica delle condizioni per il perseguimento dell’oggetto sociale del consorzio .

