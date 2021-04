Canicattì. Comitato 2021: Richiesta servizio Autonomia e Comunicazione Scolastica

Qualora i chiamati in causa volessero replicare , la nostra testata metterà loro disposizione lo spazio necessario

Questo Comitato Civico 2021 prende atto della posizione del Commissario Straordinario del libero Consorzio di Agrigento nel comunicato stampa oltre a leggere parole di astio nei confronti di questo Comitato Civico 2021 che peraltro ha agito nello spirito di quanto previsto dal d.lgs n° 33/2013 e piuttosto di disporre un approfondito esame delle questioni poste e porsi come promotore del miglioramento dell’assistenza alle categorie deboli, minaccia ritorsioni giudiziarie.

Ci permettiamo fare rilevare che stiamo parlando della tutela di soggetti deboli che meritano una particolare attenzione nella sua nota però rileviamo debolezza nella sensibilità umana, comunque non saremo noi a sottrarci al confronto sia pure giudiziario.

Questo Comitato Civico 2021 non ha letto però qual è la norma specifica nella quale si legge che la Regione ha delegato la provincia solo per i casi previsti dal comma 3 dell’art. 3 della L. 104/92, viene solo fatto un generico rinvio al D.A. n° 81/gab. del 15 settembre 2020 dell’Assessorato regionale alla famiglia dove certamente non vi è alcun specifico riferimento ad una delega parziale, quindi piuttosto di minacciare sarebbe stato opportuno che specificasse le motivazioni tecnico giuridiche che si pongono alla base del comportamento di diniego.

Ci permettiamo ricordare che la S.V. è pagata dalla comunità per svolgere il ruolo politico di tutela degli interessi della stessa e non per minacciare o peggio ancora di porsi come difensore di ufficio di soggetti che non giustificano i loro comportamenti.

Che si faccia riferimento al fatto che la Provincia assista delle persone deboli non è un merito perché i dipendenti sono pagati per fare questo e la S.V. stessa è pagata dalla Comunità per controllare che tutto si svolga nella perfetta conformità legale, sarebbe, al contrario, un demerito non assistere persone che hanno il diritto di essere assistiti.

Questo Comitato Civico 2021 ha motivato le sue affermazioni con precisi riferimenti alle linee guida e al decreto assessoriale, sarebbe stato più opportuno che la S.V. rispondesse con altrettante motivazioni tecnico giuridiche.

Comunque questo Comitato civico 2021 chiede all’Assessorato Regionale alla Famiglia di conoscere se è vero che la delega al libero Consorzio di Agrigento riguarda esclusivamente i casi previsti dal comma 3 dell’art. 3 della L. 104/92 .

Dalla risposta dell’Assessorato vedremo chi ha avuto il comportamento lesivo.

La presente viene inviata all’Autorità Garante della Persona con condizione di disabilità presso la Regione Sicilia al fine di un suo intervento onde intervenire nel rispetto delle persone deboli.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Calogero Giarratana Giuseppe Giardina