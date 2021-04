Incidente mortale a Ribera, perde la vita un centauro 26enne

Un incidente mortale si e’ verificato nel pomeriggio a Ribera, nel quartiere di San Francesco, in pieno centro abitato.

La vittima e’ Filippo Campanella, un motociclista di 26 anni, che avrebbe improvvisamente perduto il controllo della sua moto, una Kawasaki 750 finendo fuori strada. Il giovane, che lavorava in una pizzeria, abitava a poche decine di metri dal luogo dell’incidente, in via Monte Cervino.

I soccorsi sono stati immediati.

Nei pressi del luogo dell’incidente e’ anche atterrato un elicottero del 118, con l’obiettivo di accelerare l’eventuale trasferimento in un ospedale attrezzato.

I tentativi dei sanitari di rianimare il ragazzo, tuttavia, si sono rivelati inutili.

La dinamica dello schianto è tuttora al vaglio dei carabinieri.

Sul luogo dell’incidente si e’ recato anche il sindaco Matteo Ruvolo, che ha cercato di rincuorare i familiari del giovane.

“Siamo tutti sotto shock, i riberesi sono vicini ai familiari di Filippo per questa immane tragedia”, ha detto il primo cittadino.