Investito a Palma di Montechiaro: 13enne sottoposto a intervento

E’ stato sottoposto ad un delicato intervento all’ospedale S.Elia di Caltanissetta il 13enne investito due giorni fa a Palma di Montechiaro – lungo la strada statale 115 – mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. C’è ottimismo sulle sue condizioni e i medici sperano che i traumi subiti non siano così gravi a tal punto da perdere l’arto.

L’adolescente si trovava in compagnia di altri tre amici coetanei mentre percorreva la strada statale quando – per cause ancora al vaglio degli inquirenti – è stato investito da una Peugeot guidata da un poliziotto che stava raggiungendo la Questura di Agrigento.

E’ stato quest’ultimo a fermarsi, prestare soccorso e chiamare immediatamente l’ambulanza. Il giovane è stato poi trasferito con elisoccorso a Caltanissetta. Le indagini sono seguite dai carabinieri della Compagnia di Licata e dai colleghi della stazione di Palma di Montechiaro.