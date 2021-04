Zona rossa a Favara, aumentano i controlli: “Rispettiamo le regole”

A lavoro i carabineri della Tenenza di Favara, guidati dal Tenente Fabio Armetta, con un massiccio controllo del territorio per verificare il rispetto della normativa e delle restrizioni.

“Invitiamo i cittadini al rispetto delle normative – ha detto il comandante della Tenenza di Favara – e noi garantiremo ordine pubblico e maggiori controlli. Già da ieri abbiamo cominciato il servizio focalizzandoci su quelle aree che fungono da ritrovo per le persone elevando multe e sanzioni amministrative.”

“Oggi scatta la zona rossa – commenta il sindaco Anna Alba – e la parola d’ordine è tolleranza zero. Continuo l’appello alla responsabilità, bisogna avere rispetto nei confronti di chi non si è fermato in quest’anno difficile a cominciare dai commercianti. Chi in questo momento ha la possibilità di vaccinarsi deve avere senso di responsabilità e proteggere la comunità. C’è gente in terapia intensiva e chi ha perso la vita. Questo non è uno scherzo”.

I carabinieri della Tenenza di Favara, nell’ambito dei controlli per verificare il rispetto delle norme anti-covid, hanno elevato sei sanzioni amministrative ad altrettanti giovani sorpresi all’interno di una villetta assembrati e senza mantenere le necessarie distanze. Per tutti è scattata una multa di 400 euro. A Favara da oggi, proprio per l’aumento dei contagi, è scattata la zona rossa che resterà in vigore fino al prossimo 22 aprile.

E sempre a Favara la Guardia di Finanza, durante un controllo, ha disposto la chiusura di un bar del centro dopo aver trovato al suo interno clienti intenti a consumare. L’attività commerciale è stata chiusa per trenta giorni poiché recidiva in quanto già sorpresa in passato a violare le norme anticovid.