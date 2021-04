Bar e supermercato non rispettano le normative covid: scattano le chiusure

Proseguono i controlli anticovid da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento.

Nella giornata di ieri è stata chiuso per 30 giorni perchè recidivo un bar situato in via Mazzini. All’interno i militari dell’Arma hanno sorpreso tre persone a consumare bevande. Le sanzioni ammontano complessivamente a 2.800 euro.

Al Villaggio Mosè lungo il viale Leonardo Sciascia i Carabinieri hanno sorpreso tre dipendenti di un supermercato a servire i clienti con la mascherina abbassata; per loro è scattata la sanzione di 400 euro e ilsupermercato è stato chiuso per un giorno.