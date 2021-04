Covid, i papà tornano in sala parto al Policlinico di Palermo

I futuri papà dei bimbi che nascono al policlinico Giaccone di Palermo potranno nuovamente essere vicini alla propria moglie o compagna nelle fasi finali del travaglio e del parto. È stata redatta una procedura che consente di rispettare le misure di sicurezza venendo incontro anche alla volontà, espressa da parte di molte donne in questi mesi, di voler avere accanto il marito, compagno o un membro della propria famiglia.

Un tampone per entrare in sala parto

Per accedere l’accompagnatore dovrà essere in possesso di un tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore precedenti, al momento dell’accesso verrà poi sottoposto a un ulteriore test rapido antigenico e sarà richiesto di compilare una auto dichiarazione di assenza di segni o sintomi suggestivi di covid19 nei 14 giorni precedenti.

