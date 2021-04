La Sicilia resta arancione, scongiurato il ‘profondo rosso’

Con qualche apprensione fino all’ultimo e con parametri che sono al limite (almeno alcuni anche se non l’indice di trasmissibilità e il numero di casi settimanali) ma la Sicilia evita la zona rossa generalizzata per tutta la Regione.

Cinque Regioni/PPAA (contro otto della settimana precedente) hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Si tratta di Basilicata, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta, evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Tra queste, una Regione (Sardegna), rileva sempre il monitoraggio, ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3, dunque quello più grave ed è destinata al rosso. Due Regioni (Sicilia e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 e quindi restano in arancione. Le altre Regioni/PPAA hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1 e per questo sono arancioni anche per effetto della soppressione della zona gialla fino al 26 aprile.

La Sicilia resta a rischio

La Regione dovrà comunque far scendere il contagio per evitare brutte sorprese dal 26 aprile quando altrove si riapriranno i ristoranti. Ad evitarle la zona rossa il fatto che su base regionale i contagi per 100 mila abitanti non raggiungono i 200 mentre il livello che fa scattare la zona rossa ‘obbligatoriamente’ è di 250.

