Linosa, assegnati i lavori per la riqualificazione del Centro Polivalente

Lo scorso gennaio era stato pubblicando il bando per la gara d’appalto tramite la Centrale Unica di Committenza, adesso sono stati assegnati i lavori per la riqualificazione del Centro Polivalente di Linosa di via Pozzolana, in località “Arena Bianca”.

“Dove attualmente c’è un campo da calcio che versa in stato di abbandono sarà realizzato un nuovo campo che diverrà il centro nevralgico delle manifestazioni sportive a Linosa, dice il Sindaco Martello. Il fabbricato adiacente sarà anch’esso riqualificato: una parte sarà destinata agli spogliatoi dell’impianto sportivo, mentre un’altra area dell’edificio diventerà il nuovo presidio dei Vigili del Fuoco.

