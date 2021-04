Siculiana, l’Esercito dona alimenti alle famiglie bisognose

A Siculiana i militari del “Raggruppamento Sicilia Occidentale” impegnati nell’operazione “Strade Sicure” nella provincia di Agrigento hanno donato alimenti a favore della popolazione in difficoltà.

“Ringrazio a nome della comunità siculianese il capitano Contino per il grande gesto di solidarietà, dichiara il sindaco Peppe Zambito. E’ la conferma di un proficuo rapporto di collaborazione che in questi mesi difficili ci ha visti fronteggiare insieme situazioni complesse a sostegno dei cittadini.”

Le derrate alimentari e il contributo economico sono stati consegnati alle associazione Misericordia e Donatori di Sangue di Siculiana che, grazie alla convenzione sottoscritta con l’amministrazione, collaborano nel sostegno alle persone in difficolta a causa dell’emergenza sanitaria.

loading..