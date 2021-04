Tir finisce sul tetto di un magazzino e rischia di finire su una palazzina

Tragedia sfiorata a Caccamo. Un Tir per cause in corso di accertamento è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia una palazzina dove abitano sei famiglie.

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare l’immobile. Sono tuttora in corso le operazione per cercare di rimuovere il veicolo ed evitare gravi danni alla costruzione.

Al momento le famiglie sono tutte fuori dalle abitazioni e in attesa che l’allarme possa rientrare.

Dovranno intervenire i vigili del fuoco con una grossa gru, ma i tempi non saranno brevi per rimuovere il mezzo ed fare tornare i residenti nelle proprie abitazioni.

“Abbiamo sentito un forte boato verso le 8.30- dicono i residenti – Sembrava un grosso tuono. Poi siamo stati chiamati dai carabinieri che hanno invitato tutti ad uscire da casa. Siamo davvero preoccupati perché il mezzo potrebbe ancora cadere e finire sulla palazzina. Siamo molto spaventati. Siamo dovuti uscire di corsa da casa. E’ una mattinata che non dimenticheremo mai”.

Tragedia sfiorata a Caccamo. Un Tir per cause in corso di accertamento è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia una palazzina dove abitano sei famiglie. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare l'immobile. Sono tuttora in corso le …

