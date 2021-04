Treni, due nuove fermate ad Agrigento

Saranno realizzate le fermate S. Michele e Fontanelle lungo la linea ferroviaria Palermo-Agrigento. Accolta la richiesta avanzata dal sindaco Francesco Miccichè.

Il progetto rientra nell’ambito del processo di riprogrammazione delle risorse già certificate a valere sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 per la realizzazione dell’operazione “Raddoppio ferroviario Palermo Carini -Tratta B Notarbartolo – EMS/La Malfa”. Dopo la stipula della convenzione con RFI, e gli incontri tecnici, l’assessorato Infrastrutture e Mobilità dell’Unione Europea ha concordato di destinare una quota delle risorse per la realizzazione delle due nuove fermate San Michele e Fontanelle lungo la linea ferroviaria Palermo – Agrigento, così come per altro auspicato recentemente dal Sindaco del Comune di Agrigento.

“L’esecuzione delle due fermate ferroviarie – dice Miccichè – consegnerà al territorio agrigentino un servizio di trasporto più funzionale e moderno, e contribuirà al soddisfacimento della domanda di mobilità sempre più crescente di pendolari che individuano nell’utilizzo del treno il mezzo ideale per gli spostamenti di breve e medio raggio”. Al fine di ottimizzare i relativi servizi derivanti dalla realizzazione delle fermate, nell’ambito della prossima programmazione dei servizi di trasporto ferroviario (AQ RFI- Regione), sarà rappresentata la necessità di procedere ad una ristrutturazione dei servizi ferroviari consequenziali e funzionali alla realizzazione delle nuove fermate.

