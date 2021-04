Aggiudicata la gara per la manutenzione di quattro istituti scolastici

Prosegue l’azione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni degli edifici scolastici di sua competenza. E’ stata infatti aggiudicata la gara relativa alla manutenzione straordinaria degli immobili sede del Liceo Classico Empedocle di Agrigento, dell’ITC Sciascia di Agrigento, dell’Ipia Fermi di Licata e del Magistrale King di Favara.

La gara, gestita integralmente in modalità telematica, è stata aggiudicata all’impresa Calogero Vassallo con sede a Favara, che ha offerto il ribasso del 35,516% sui prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo di 283.884,53 euro più Iva. Seconda in graduatoria l’impresa EDIL COSTRUZIONI UTRINO consede ad Adrano (ribasso del 30,173%)