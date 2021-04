Favara, scoperti all’interno di un circolo ricreativo: multe e chiusura

Favara da qualche giorno è in zona rossa. Serrati i controlli anticovid per prevenire la diffusione del virus da parte dei Carabinieri della locale Tenenza che nella serata di ieri hanno sorpreso delle persone all’interno di un circolo ricreativo del centro storico. Tutti i presenti e il proprietario sono stati sanzionati e in più è scattata la chiusura di cinque giorni per il locale.

loading..