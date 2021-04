Incidente tra Agrigento e Raffadali: due feriti e 70enne denunciato

Incidente stradale lungo la statale 118, che collega Agrigento con Raffadali. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Panda e un Pik-up.

Il bilancio è di due feriti che sono trasportati in ambulanza al pronto soccorso di “San Giovanni di Dio”. Il settantenne agrigentino che era alla guida del Pik-up, sottoposto all’alcol test, da parte degli agenti della sezione Volanti, è risultato positivo, ed è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza.

Gli è stata elevata anche una sanzione di 1.086 euro, il fermo del mezzo per 180 giorni, e gli è stata ritirata la patente di guida. Gli stessi agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.