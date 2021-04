Agrigento, prime venti colonnine per la ricarica vetture elettriche

Verranno posizionate ad Agrigento venti infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Ma a queste potranno aggiungersene altre: sono diversi, infatti, gli operatori che hanno espresso l’interesse a istallare postazioni di ricarica elettrica ad Agrigento.

Per promuovere la realizzazione, ma definendo precise condizioni, il Comune di Agrigento, dopo l’approvazione della delibera di giunta n. 9 del 27.01.2021, ha siglato in questo mese un protocollo di intesa con Be Charge ed Energicamente srl, per il posizionamento delle centraline e per definire rispettivi compiti.

“Anche nella nostra città – spiega l’Assessore del Comune di Agrigento Gerlando Principato – il numero dei veicoli elettrici sta notevolmente crescendo. L’accordo con Be Charge ed Energicamente srl, darà una spinta ulteriore alla diffusione agevolando la ricarica delle vetture con un incremento notevole del numero delle colonnine. La mappa comprende infatti punti dislocati in tutta la città e le periferie, per dare la possibilità ai cittadini di trovare un punto di ricarica vicino alla propria residenza. L’operazione rientra tra le azioni di questa amministrazione, che in linea con quanto definito nel decreto semplificazioni, si pone come obiettivo quello di arrivare al 2030 a un punto di ricarica ogni 1000 abitanti. L’intento dell’amministrazione dichiara il sindaco Miccichè è promuovere la diffusione della mobilità elettrica, in grado di generare numerosi benefici, a partire dal miglioramento della qualità dell’aria grazie alla riduzione di emissioni, ma anche in termini di riduzione dei costi per i proprietari dei veicoli.”

Ecco dove saranno le colonnine:

SAN LEONE: Porticciolo Turistico, Viale dei Pini, Lungomare Le Dune, Lungomare Falcone – Borsellino

VILLAGGIO MOSE’: Piazza del Vespro

VILLASETA: Area pubblica adiacenze centro commerciale Città dei templi, Piazza 25 Aprile

FONTANELLE: Piazzetta Primavera

OSPEDALE: Ospedale San Giovanni di Dio

GIARDINA GALLOTTI

MONTAPERTO

AGRIGENTO CENTRO: Via Empedocle, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza A. Moro lato Fioraio, Piazza A. Moro lato Unicredit scalinata, Viale della Vittoria – Piazza Cavour, Via Atenea adiacente edificio uffici comunali (Piazza Pirandello), Piazzale Marconi, Via Empedocle – pressi Museo Civico, Via Giovanni XXIII vicino Ospedale vecchio, Via Piersanti Mattarella, Piazza Ugo La Malfa.