Cianciana, scomparso un uomo di 60 anni: ricerche in corso

Un uomo di 60 anni Carmelo Gagliano è scomparso in queste ore da Cianciana. Da questa mattina sono scattate le ricerche tanto all’interno del centro abitato quanto nelle campagne. Stando ad una prima ricostruzione pare che l’uomo fosse uscito dalla sua abitazione per recarsi nella casa di campagna ma non si hanno avuto più sue notizie.

I familiari hanno presentato la denuncia di scomparsa, e subito dopo è stato avviato il piano provinciale di ricerche persone, coordinato dalla Prefettura di Agrigento.

In campo diverse squadre dei vigili del fuoco, forze dell’ordine, e protezione civile, con l’ausilio di unità cinofile e anche con l’uso di droni.