Fontanelle, riqualificazione della piazzetta “Rosario Livatino”

A Fontanelle esiste una Piazzetta intitolata al giudice Rosario Livatino. In un anno così significativo, nel quale il prossimo 9 maggio il magistrato sarà proclamato beato, il comitato Fontanelle insieme ha programmato un’azione di recupero atto a ridare lustro e decoro a questo spazio, per valorizzarlo e renderlo un importante punto di riferimento per l’intera città, trasformandolo nel “Giardino della Legalità”.

In questo progetto sono state coinvolte importanti realtà del territorio, prima fra tutte la cooperativa sociale “Rosario Livatino” il cui presidente Giovanni Lo Iacono ha deciso di “spostare” una stele presente nel terreno confiscato alla mafia e sequestrato proprio da Livatino, che è stata posta oggi al centro della piazzetta del quartiere di Fontanelle.

Il monolito, nei prossimi giorni, sarà impreziosito grazie all’opera dell’Accademia di belle arti “Michelangelo”. Anche la piazzetta sarà oggetto di opere rigenerative da parte dell’Amministrazione Comunale che tra i vari interventi, provvederà anche ad installare un contenitore per le deiezioni canine.

Il progetto di recupero continuerà fino all’8 maggio, data in cui si sta programmando un evento commemorativo sul giudice Livatino, nel quale sarà restituita ufficialmente alla collettività quest’area riqualificata.