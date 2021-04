L’UDU Palermo organizza una assemblea studentesca per il Diritto allo Studio

L’UDU Palermo – Unione degli Universitari ha organizzato un’assemblea studentesca per il Diritto allo Studio che si terrà martedì 20 aprile alle 17:30 su Google Meet per discutere insieme agli studenti e le studentesse della situazione regionale in merito alle borse di studio.

“La nostra regione sta vivendo un periodo di crisi profonda, è stato stimato infatti una riduzione del 12,5% del PIL pro capite in Sicilia. Questa situazione mette a durissima prova le famiglie siciliane – – dichiara Matteo Norcia, Coordinatore d’Ateneo dell’UDU Palermo– che vivono una condizione che si riflette direttamente sulle studentesse e gli studenti universitari. Nel territorio palermitano vi è un altro dato che mette in luce le drammatiche conseguenze della crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria: gli idonei alla borsa di studio nell’Ateneo palermitano sono aumentati del 12%.

Tale semplice dato risulta quanto mai drammatico se si considera che la soglia ISEE per accedere al concorso è stato ridotto da 23.626,32 a 20.626,32, una riduzione senza la quale avremmo avuto un dato degli idonei considerevolmente più elevato. Non si considera inoltre che le nuove modalità di erogazione della didattica e le difficoltà sociali e psicologiche hanno portato anche un calo del rendimento universitario cosa che ha portato gli enti regionali per il diritto allo studio a creare la linea B (graduatoria per chi non rientra nei requisiti di merito), la quale non vedrà erogato secondo le più rosee previsioni nessun contributo.

In questo quadro generale la situazione delle studentesse e degli studenti universitari non sembra dare segni di miglioramento. Già nell’anno accademico 2019/2020 la Sicilia risultava ultima nella copertura delle borse di studio a livello nazionale: copriva infatti appena il 78% degli idonei quando tutte le altre regioni erano arrivate almeno al 90% di copertura.”

“In particolare, – dichiara Valerio Quagliano, Delegato del Diritto allo Studio dell’UDU Palermo – l’ERSU di Palermo arrivava al massimo ad una copertura del 60%. Quest’anno la copertura palermitana è di appena il 73%, risultato raggiunto nelle ultime settimane dopo l’arrivo di 7 milioni di euro fra FIS e fondi regionali. Quest’ultimo incremento dimostra come la politica regionale e dell’ente sul diritto allo studio sia stata fallimentare. In quanto l’abbassamento della soglia ISEE era finalizzato al raggiungimento del 95% della copertura per sbloccare la quota premiale. Siamo consapevoli che c’è stato una variazione in termini assoluti poiché vi è stato un aumento di 2.000 borse di studio. Eppure, se non vi fosse stato l’abbassamento della soglia ISEE si stima che con i fondi a disposizione la copertura sarebbe rimasta del 60%. Quest’ultimo dato evidenzia come di fatto la risposta politica delle istituzioni in materia di diritto allo studio universitario sia stato un semplice tamponamento del problema e appare quindi chiaro che non vi è attualmente la volontà politica di invertire la rotta e fare un serio investimento sull’Università e sulla mobilità sociale. Infine, è da considerare che l’ISEE che viene richiesto per partecipare ai bandi ERSU si riferisce alla dichiarazione dei redditi di due anni precedenti. Questo ci fa notare che c’è stato un impoverimento generale delle famiglie siciliane già prima della pandemia, e ciò ci fa prevedere che nei prossimi anni il numero di partecipanti salirà ancora di più a causa della attuale crisi economica.”

“È necessario – conclude Matteo Norcia– che già da oggi si metta in atto un piano per garantire una maggiore copertura delle borse di studio ed un miglioramento dei servizi in vista di una ancora maggiore richiesta di questi benefici, per questo motivo abbiamo richiesto un incontro con l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Personale.”