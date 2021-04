Non rispettano norme anticovid: chiusi bar e panineria

Continuano i controlli dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, intensificati negli ultimi giorni, per verificare il rispetto delle norme anticovid nella Città dei Templi. Nelle ultime ore altri due esercizi commerciali sono stati chiusi per cinque giorni per non aver rispettato le norme.

In particolare i militari dell’Arma hanno disposto la chiusura di un bar lungo viale Leonardo Sciascia, a Villaggio Mosè, al cui interno sono stati sorpresi diversi clienti consumare alimenti e bevande. Per loro è scattata la multa di 400 euro.

A Villaseta, invece, è stato chiuso per cinque giorni un chiosco adibito a vendita di panini dove nello spazio antistante sono state sorprese diverse persone in gruppo. Anche in questo caso sono scattate le multe per tutti.