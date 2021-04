Assembramenti a San Leone: multati sei giovani

Proseguono i controlli dei carabinieri per verificare il rispetto delle norme anticovid. Durante il fine settimane appena trascorso sono stati intensificati i dispositivi da parte dei militari in particolare nella zona balneare di San Leone. Ed è proprio a piazzale Giglia, nel cuore del litorale, che i carabinieri hanno elevato sei multe ad altrettanti giovani sorpresi in gruppo ad assembrare in violazione delle ormai note prescrizioni. Per tutti è scattata una sanzione di 400 euro.

