Caltanissetta, scoperto insediamento romano

Sopralluogo a Vallelunga Pratameno, nell’area interessata dal raddoppio della linea ferrata Palermo-Catania, dell’assessore delle Infrastrutture e dei Trasporti, Marco Falcone, e dell’assessore dei Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana, Alberto Samona’, per coordinare gli interventi da effettuare a seguito della scoperta di un importante insediamento romano nel corso dell’attivita’ di sorveglianza preventiva svolta dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Caltanissetta.

“Dopo l’indagine magnetometrica – precisa Daniela Vullo, Soprintendente dei Beni culturali di Caltanissetta – faremo ora dei saggi archeologici superficiali per verificare l’esistenza delle strutture interrate che le ricerche fino ad oggi effettuate sembrano avere individuato. Le strutture murarie emerse dal mese di luglio scorso ad oggi, infatti sembrano confermare il ritrovamento di una villa rustica che, per dimensioni e tipologia, nel settore settentrionale della provincia di Caltanissetta, non sembra al momento, avere confronti”.

Al sopralluogo erano presenti, fra gli altri, Salvatore Leocata, responsabile tecnico di RFI, la Soprintendente dei Beni Culturali di Caltanissetta, Daniela Vullo, il commissario del comune di Vallelunga, Cettina Nicosia e i rappresentanti dell’impresa Sistemi e Progetti di Roma, che sta realizzando i lavori, e poi il parlamentare regionale Michele Mancuso, il responsabile archeologo della Italfer Ettore Manfredi e i responsabili di saggio Eliana Lo Curto e Francesca Pulvirenti.