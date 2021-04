Covid, all’aeroporto di Palermo tamponi anche per chi parte

Tamponi rapidi all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo anche per i passeggeri in partenza. Il servizio, operativo da lunedì 19 aprile, sarà gratuito e si aggiunge ai test per i passeggeri in arrivo.

Grazie alla collaborazione tra Gesap, società che gestisce lo scalo, Asp di Palermo, ufficio del commissario per l’emergenza Covid della provincia di Palermo e assessorato regionale alla Salute, i passeggeri in partenza, se lo vorranno, dalle 8 e fino tarda sera, potranno recarsi presso l’area Covid test e richiedere il tampone rapido. Per coloro che partiranno con i primi voli del mattino sarà possibile effettuare il tampone rapido il giorno prima. Per essere sottoposti al tampone, è necessario esibire la carta di imbarco.

“Sin dall’inizio della pandemia – afferma l’ad di Gesap Giovanni Scalia – l’impegno della società è stato quello di arginare il più possibile il contagio. Abbiamo messo in campo una serie di iniziative, riconosciute anche a livello internazionale, per la sicurezza dei viaggiatori e del personale che opera in aeroporto. Dal primo novembre 2020 al 17 gennaio 2021 sono stati effettuati 29.414 tamponi e riscontrati 63 positivi. Dal primo gennaio 2021 al 14 aprile i tamponi sono stati 55.021, con 53 positivi”.