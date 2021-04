I genitori di Favara vogliono la Dad, Alba: “la scuola è sicura”

Favara da alcuni giorni è in zona rossa e i genitori preoccupati per la salute dei propri figli hanno lanciato una petizione on line, su change.org, nella quale chiedono la chiusura immediata delle scuole e l’attivazione della didattica a distanza.

“Lo scopo di questa raccolta è quello di raccogliere più firme possibili al fine di poter inoltrare la richiesta di chiusura alle autorità competenti!”, scrivono i genitori.

In poche ore dall’avvio della raccolta firme a parlare in una diretta facebook è la sindaca Anna Alba. “Più che lanciare una petizione, dobbiamo cercare di attivare il buon senso e il rispetto per gli altri. Sono mamma prima di essere Sindaco, la scuola è un luogo sicuro, il problema sono le feste e le riunioni che si fanno a casa, infatti, la maggior parte dei contagi riguarda interi nuclei familiari. Non decidono poi le mamme se la scuola deve essere chiusa o meno, ribadisce la sindaca, di comune accordo con l’Asp e le dirigenti, nel momento in cui si sono registrati dei positivi a scuola, ci siamo subito attivati con la sanificazione e provvedendo con lo screening di massa per gli alunni. Solo rispettando le regole, solo indossando la mascherina e il distanziamento, possiamo evitare i contagi”.

Proseguono a Favara i controlli anticovid da parte dei Carabinieri agli ordini del tenente Fabio Armetta.

Nel weekend i militari dell’Arma hanno sanzionato otto giovani in piazza della Pace assembrati e con le mascherine abbassate. Per loro è scattata una multa pari a 400 euro.

Tra questi un giovane è stato sorpreso con 0.6 grammi di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento come assuntore di stupefacente.