Incidente a Porto Empedocle, quattro mezzi coinvolti: due feriti

Un brutto incidente si è verificato in serata a Porto Empedocle nei pressi dell’Hotel Africa, al chilometro 180 della strada statale. Il bilancio è di quattro veicoli coinvolti e due uomini feriti che non sarebbero in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione l’impatto è avvenuto tra una Citroen C4, guidata da un 46enne di Agrigento, e due Fiat Punto che viaggiavano in senso opposto. Coinvolto anche un mezzo pesante che è stato urtato dalle auto in seguito allo schianto. Sul posto la Polizia Stradale di Agrigento ed il personale sanitario.

