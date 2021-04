Naro, operatori ecologici in agitazione: niente stipendio da due mesi

Lamentano il mancato pagamento delle mensilità di febbraio e marzo e per questo da sabato scorso gli operatori ecologici di Naro hanno incrociato le braccia. “A breve convocherò i responsabili della ditta che si occupa del servizio per capire la situazione. Percepire lo stipendio è un sacrosanto diritto. Non credo che ci siano ingenti somme da liquidare e per questo convocherò un tavolo tecnico” ha dichiarato il primo cittadino Maria Grazia Brandara.

