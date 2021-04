Raid vandalico a Canicattì, danneggiate oltre 5 auto in sosta

Sono almeno cinque le autovetture danneggiate da ignoti in un radi vandalico messo a segno la scorsa notte in via Pirandello, a Canicattì. I vandali hanno rigato le carrozzerie e in alcuni casi squarciato le ruote. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato. Al via le indagini, con la visione di possibili immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza, per risalire ai responsabili.

