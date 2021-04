Sciacca, infopoint turistico a Porta Palermo

Verso l’apertura di un infopoint turistico a Porta Palermo, ingresso occidentale del centro storico cittadino. Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Sino Caracappa ne avevano parlato agli operatori del settore nel corso del tavolo tecnico sull’imposta di soggiorno. Oggi rendono noto che è stata predisposta la bozza di convenzione che sarà stipulata tra il Comune di Sciacca e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento a cui saranno concessi i locali di Piazza Don Luigi Sturzo, al civico 2.

Il Libero Consorzio Comunale – è nell’accordo – trasferirà nei locali di Porta Palermo il proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) con l’impegno di implementare i servizi già erogati con ulteriori servizi ritenuti indispensabili per il Comune di Sciacca come l’istituzione di un servizio di Infopoint per le informazioni e l’accoglienza turistica, l’inserimento di attività ed eventi della città di Sciacca sul portale turistico Livingagrigento.it e su tutti i canali social dell’Urp, la produzione e diffusione di materiale promozionale del territorio, l’apertura dell’ufficio in occasione dei grandi eventi di attrazione della città di Sciacca.