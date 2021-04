Scomparso da Cianciana, trovato un biglietto a casa

Proseguono incessanti le ricerche di Carmelo Gagliano, il 60enne scomparso da Cianciana nella giornata di sabato 17 aprile. I Carabinieri, la Protezione Civile, i Vigili del fuoco con diverse squadre di cinofili stanno battendo palmo a palmo tutto il territorio di montagna, si cerca all’interno delle case di campagne abbandonate, in ogni luogo per ritrovare l’uomo che sembra essere sparito nel nulla.

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo con problemi psichici pare si sia allontanato volontariamente a piedi lasciando a casa il telefono cellulare e lasciando anche un bigliettino nel quale si legge il chiaro intento di non fare più ritorno perchè non riesce a stare senza il fratello, che è stato recentemente ricoverato in una struttura.

Nel frattempo le ricerche continuano con la speranza di ritrovare Carmelo Gagliano nel più breve tempo possibile.