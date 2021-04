Viabilità, aggiudicata gara per manutenzione straordinaria di tre strade Provinciali

Saranno avviati a breve i lavori di manutenzione straordinaria su tre strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Con determinazione del direttore del Settore Contratti e Gare è stata infatti aggiudicata la gara relativa agli interventi di manutenzione straordinaria ed eliminazione delle condizioni di pericolo sulle strade provinciali n. 40 Menfi-Porto Palo, n. 57 Ribera-Borgo Bonsignore e n. 69 Sambuca-Adragna, progetto elaborato dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali.

La gara, gestita integralmente in modalità telematica, è stata aggiudicata all’impresa Edil Costruzioni Siciliana srl di Favara, che ha offerto il ribasso del 37,964% sull’importo soggetto a ribasso di 381.115,00, per un importo netto di 236.428,50 euro, a cui vanno aggiunti 8.765,65 euro per oneri di sicurezza (importo contrattuale complessivo 245.194,15 euro più Iva).

Il progetto prevede, tra gli altri, il rifacimento di tratti di cassonetto stradale esistente completamente dissestato, la realizzazione di gabbionate in vari punti dei tracciati, il rifacimento delle sedi stradali, la realizzazione di nuove barriere di protezione e la collocazione di segnaletica orizzontale e verticale.

Gli interventi programmati su queste tre strade rientrano nel quadro generale del miglioramento delle condizioni della viabilità interna, da sempre al centro dell’attività amministrativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il cui impegno ha consentito di ottenere numerosi finanziamenti per la manutenzione straordinaria di buona parte dei tracciati.